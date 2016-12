Pre-SIHH 2017 Suiça: IWC revela nova Coleção De Relógios Da Vinci

Reading Time: 4 minutes

IWC é provavelmente um dos melhores contadores de histórias na indústria de relógios suíça. Coleção depois de cada coleção, a companhia de Schaffhausen inspira-se em histórias incríveis ou património e traduzi-los em relógios bonitos e originais. Durante o SIHH 2017, IWC revelará sua nova variação da coleção Da Vinci. Uma verdadeira celebração para uma das mentes mais brilhantes de humanidade: Leonardo Da Vinci.

No final da década de 1960, a maneira revolucionária de pensar de Leonardo da Vinci inspirou a IWC a introduzir um relógio com o mesmo nome. Mesmo esse primeiro modelo da Da Vinci surpreendeu os amantes de relógios com uma qualidade especial que permaneceu típica da família até hoje: a de estar sempre um pouco à frente de seu tempo. Muitas inovações pioneiras foram primeiro desenvolvidas para uso em um Da Vinci. Nunca antes em um relógio de pulso da IWC havia um trem de engrenagens transformado com uma enorme distância percorrida pela roda de fuga em um único movimento: entre dois desses movimentos, um ponto no bordo exterior da balança cobre uma grande distância. Seu mecanismo intrincado compreende apenas 83 componentes e é extremamente simples de usar. Pela primeira vez na história da IWC de tempo portátil, as exibições para a data, dia, mês, ano, década, século, milênio e fase da lua podem ser ajustadas de forma síncrona, um dia de cada vez, através da coroa.

O Da Vinci foi lançado pela primeira vez em 1985 e foi o primeiro cronógrafo de calendário perpétuo que tratou da irregularidade do calendário Gregoriano quase sem qualquer intervenção do usuário. Indica o número completo de quatro dígitos do ano, os dois primeiros números são comutados mecanicamente em um chamado slide do século apenas uma vez a cada 100 anos. Ao mesmo tempo, o Da Vinci foi o primeiro relógio complicado desse tipo, que não precisava de pushers de correção, tabelas ou diretrizes de aplicação complicadas. Todas as suas indicações de calendário são sincronizadas umas com as outras e podem ser trocadas em conjunto dia a dia até mesmo pela coroa.

Em 2017, a IWC irá rever sua Coleção Da Vinci, adicionando uma nova visão dela. Entre os diferentes modelos que vamos descobrir durante o SIHH 2017, há o Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. Este novo modelo irá apresentar características interessantes para agradar o fã da coleção Da Vinci:

Três sub-seletores em 3, 6 e 9 horas indicam data, mês e dia da semana

A abertura às 8 horas mostra o display de quatro dígitos do ano

Mostrador de ardósia na versão em aço inoxidável

Mostrador prateado sobre a variação em ouro rosa

Fases de Lua Azul profundo e cronógrafo totalizador às 12 horas.

Central cronógrafo flyback operado por dois botões

Caixa de 43 mm x 15,5 mm apresentando uma moldura duplo-curva com empurradores e coroa arredondados

Resistente à água até 30 metros / 100 pés

Reverso da caixa em cristal Sapphire que exibe o Calibre 89630 automático fabricado pela IWC e seu rotor de ouro rosa

Pulsação a 4 Hz (28,800 kph)

68 horas de reserva de marcha

Para obter mais informações sobre a IWC, conecte-se ao site oficial da marca: http://www.iwc.com. Leonardo Da Vinci inventou mais invenções e máquinas, e descobriu e documentou mais das leis da natureza do que centenas de seus contemporâneos e aqueles que o seguiram. Todas as suas invenções inovadoras, como engrenagens helicoidais, engrenagens cónicas e transmissões de parafuso complicadas, podem ser encontradas em muitas máquinas de hoje, incluindo relógios. Seu trabalho sobre a economia de espaço de certas peças e novas fugas, em particular, foi crucial para muitas invenções. IWC permanece fiel ao espírito do criador italiano revisitando esta incrível coleção.

