SIHH 2017, o que podemos esperar desta 27a edição

Para este 27º ano, o Salão Internacional da Alta Relojoaria (SIHH) apresentará vários novos temas interessantes a serem observados. Nos últimos 27 anos, o SIHH deu aos visitantes uma visão de 360 ° da experiência em relojoaria. Destacando cada marca dentro de um cenário cuidadosamente projetado, ele permanece fiel à sua vocação fundamental como um encontro importante e exclusivo para o setor. Os visitantes podem descobrir as últimas colecções, conhecer outros profissionais, detectar tendências futuras e trocar com as 17 marcas históricas e a nova onda de artesãos independentes dentro do “Carré des Horlogers“.

No ano passado, 24 Maisons estavam no SIHH de 2016. Esta foi uma das duas grandes inovações desta 26ª edição, que acolheu nove oficinas independentes e criadores para se juntar às 15 Maisons estabelecidas que fizeram do SIHH o primeiro encontro-chave da relojoaria. Estas nove marcas contemporâneas, que nos últimos anos impuseram seu próprio estilo e identidade distintiva, exibiram no Carré des Horlogers, área adjacente aos principais nomes da profissão, uma visão mais ampla da Fine Watchmaking e da imensa criatividade para a qual isso é conhecido. Em seu discurso de inauguração, Fabienne Lupo, presidente e diretora da FHH, organizadora do SIHH, observou que

“Os denominadores comuns de todas as Maisons no SIHH são a criatividade, a perícia, o artesanato, a excelência e o desejo de alcançar o impossível, mas, sobretudo, partilham o património e a longevidade de uma arte que deve continuar a prosperar“.

2016 foi um ano difícil para fabricantes suíços do relógio. Se pudéssemos resumir o que aconteceu este ano durante as 2 principais feiras de relojoaria na relojoaria, SIHH e Baselworld, podemos dizer que as marcas de relógios suíças representavam inovação, diferenciação e “know-how”. Enquanto muitas marcas estão dirigindo a rota barata e segura da mediocridade, relojoeiros suíços querem brilhar brilhante no céu. Em janeiro, os expositores da marca SIHH quiseram trazer uma forte declaração sobre o que eles representam. Assim, várias marcas de relógios decidiram destacar seus relógios icônicos para lembrar a forte diferença entre padronização e artesanato único. No ano passado durante o 26º SIHH vimos coisas incríveis. O 85º aniversário de Jaeger LeCoultre do Reverso, a celebração da IWC do relógio do aviador, o relógio mais complicado de Vacheron Constantin já feito ou o incrível artesanato das jóias da Cartier na relojoaria.

Novas marcas de relógios juntam-se ao SIHH este ano

Este ano o SIHH apresentará 30 Fabricantes de Relógios, selecionados entre a Creme de la Creme. Aqui está a lista completa:

Com esta nova edição podemos ver o regresso de Girard Perregaux e a chegada de Ulysse Nardin como principais expositores. Paralelamente, vemos também a chegada de 5 marcas independentes no Carré des Horlogers. Trazendo o número total de expositores de 30 marcas de relógio. Mostra que ano após ano, o SIHH está crescendo e atraindo mais e mais marcas de relógios. Hospedado em Genebra e no início do ano, representa uma grande vantagem para as pessoas comerciais que já podem começar a fazer negócios desde os primeiros dias do ano.

Primeira vez que o Público pode visitar o SIHH

Provavelmente a maior mudança é o dia aberto ao público que permitirá a qualquer pessoa de comprar um bilhete e visitar o evento. O SIHH abre as suas portas ao público na sexta-feira, dia 20 de Janeiro, entre as 11h e as 18h, sujeito à disponibilidade de bilhetes. Aqui é onde você encontrará todas as informações que você precisa para aproveitar ao máximo este dia exclusivo. Obviamente, existem algumas restrições em termos de número de bilhetes.

Uma pessoa pode comprar um máximo de 4 bilhetes

Cada bilhete é nominativo, o que significa que você precisará fornecer uma foto de identificação e os detalhes de identificação para cada emblema.

O bilhete será um crachá que cada pessoa usa durante o dia de Abertura e não pode ser emprestado por outra pessoa

Há uma idade mínima: 16 anos

Cada bilhete custa 70 CHF

Pretendido até agora ser um evento privado para profissionais da distribuição e os meios somente, o salão estará aberto ao público geral por um dia. Esta é uma primeira para os amantes da relojoaria fina, que terão a chance de visitar o SIHH na sexta-feira, o último dia do Salão. Os expositores consideraram essencial poder chegar a um público cujo entusiasmo continua a crescer – tal como o próprio Salão, que reforça a sua reputação como o mais importante evento do calendário da Alta Relojoaria. SIHH 2017: A nova aplicação para dispositivos móveis Um dos novos desenvolvimentos importantes durante esta 27ª edição do SIHH, é o lançamento do APP móvel oficial. Tem sido planejada por um tempo e 2017 será o ano deste lançamento importante. O aplicativo foi criado como um companheiro de bolso útil que deve ajudá-lo a navegar dentro do show SIHH, mas também contém dicas úteis para sua viagem a Genebra. Os profissionais terão uma seção dedicada que permitirá aos jornalistas, por exemplo, seguir seu próprio calendário pessoal de eventos, reuniões, etc … Você é capaz de se conectar com o LinkedIn que irá fornecer-lhe funcionalidades extras para trocar e eventualmente encontrar novas oportunidades de negócios.

Pre-SIHH 2017, alguns destaques

2016 se termina e algumas marcas lançaram já a sua comunicação pré-SIHH 2017. Aqui estão alguns dos destaques, para que você possa ficar com agua na boca até janeiro. 2016 sendo um ano modesto para a relojoaria suíça, as marcas certamente capitalizarão sua força e seus ícones. Assumimos que veremos um SIHH que estará de volta ao básico, apresentando belas criações alinhadas com o a atualidade.

Pré-SIHH 2017: Vacheron Constantin “Fase de Lua Patrimony e Data Retrógrada

A coleção do Patrimony reflete todo o know-how de Vacheron Constantin. O novo Vacheron Constantin Patrimony Fase de Lua com Data Retrógrada se alinha perfeitamente dentro desta coleção, é uma caixa de relógio de 42,5 milímetros com apenas 9,7 milímetros de espessura. A complicação da Fase de Lua é tão precisa que você pode perder apenas 1 dia nos próximos 122 anos, o que significa que não será você a pessoa a modificá-lo. O relógio vem com o movimento interno 2460 R31L que você pode admirar a partir do back-case em cristal safira.

275 componentes

27 jóias

5,4 mm de espessura

28’800 vibrações por hora

40 horas de reserva de marcha

Marca de Genebra

Pré-SIHH 2017: Panerai Radiomir 2017

O relógio Radiomir é um dos maiores relógios icônicos na indústria de todos os relógios. Seu design original e arrojado traz uma verdadeira identidade a este relógio. Foi em 1935 quando Panerai iniciou a sua cooperação com a Marinha italiana e forneceu relógios de precisão de bolso que foi especialmente concebido para uso militar. A partir de 1936, a Marinha Italiana encomendou Panerai para trabalhar em um relógio de mergulho que poderia resistir a qualquer coisa devido ao uso intenso. 2 anos mais tarde, 1938, os primeiros Panerai Radiomir foram produzidos. O nome Radiomir vem do produto luminescente usado no mostrador – Later Luminor – que permitiu uma visibilidade melhorada do mostrador debaixo de água. A lenda foi estabelecida. A edição 2017 celebra a singularidade do Panerai Radiomir e traz para os fãs este olhar vintage que é muito “atual” de certa forma.

Bisel de 12 lados em aço escovado

A mesma gravura dos modelos históricos

Almofada clássica Radiomir caseband

Caixa em aço inoxidável de 47mm

Pre-SIHH 2017: modelos Jaeger-LeCoultre – Duomètre com mostradores de magnetita

A coleção Duomètre é uma linha de relógio bem estabelecida no portfólio da Jaeger LeCoultre. Durante o SIHH de 2017, a marca suíça revelará 3 novas interpretações dos modelos Duomètre Sphérotourbillon, Duomètre Chronographe e Duomètre Quantième Lunaire, todos caracterizados por um mostrador cinza magnetita com acabamento opalino emoldurado por uma caixa em ouro rosa de 42 mm. Com o Duomètre, Jaeger LeCoultre resolveu um problema de longa data na relojoaria. Basicamente, qualquer complicação adicionada a um relógio usa energia fornecido pelo barril. Obviamente, este consumo de energia pode ter implicações significativas na precisão do relógio. A concepção inteligente é o que Jaeger LeCoultre chama de Dual-Wing. Eles separaram a energia. As funções básicas (horas-minutos-segundos) têm seu próprio movimento e a complicação extra terá sua própria fonte de alimentação também. Para fazer uma longa história curta: o relógio tem 2 movimentos. Bem inteligente.

SIHH 2017 está se preparando. Todos os olhos e ouvidos estarão se concentrando nesta 27ª edição. Você pode visitar o site oficial do evento aqui: https://sihh.org. Será o primeiro grande evento de relógio do ano e vamos ser capazes de sentir como o ano vai ser feito. Os compradores estarão confiante no futuro ou serão conservadores? Somente o ano novo nos dirá.

