Gaby Machado, entrevista exclusiva para LuxuryActivist.com

José Amorim has been working in the luxury industry for more than 15 years. In the past 8 years, he joined his personal passion for digital culture and his luxury background to develop digital strategies for premium brands. He is the founder of LuxuryActivist.com and is happy to share his passion here.

Entrevista exclusiva para LuxuryActivist.com. Muito obrigado a Gaby Machado pela atenção e um obrigado especial a sua mãe, a senhora Patricia Machado. Todo o conteúdo é protegido pelas leis do Copyright sem direitos de reprodução disponíveis. Imagens são so para ilustração.

LA: Que conselho vocé daria a meninas que também gostariam ser modelos? GM: Pesquisem uma boa agencia, falem sempre com seus pais sobre tudo,verifiquem quais trabalhos de publicidade essa agencia já fez. Não paguem preços abusivos para um agenciamento (estou falando de agencias kids e teens que são as minhas experiencias , sobre agencias adultas não sei dizer como funciona ok). NUNCA mandem fotos por redes sociais para estranhos . Não acreditem em conversas do tipo” agencie seu filho(a) hoje porque ja tem trabalho para eles semana que vêm” , TODO CUIDADO É POUCO.

LA: Você usa muito as redes sociais? Qual é a sua rede preferida e porquê ? GM: Eu uso muito para conversar com meus amigos o WhatsApp. Mais a preferida para divulgar os meus trabalhos é o instagram lá eu vejo o carinho imenso que as pessoas tem pelos meus trabalhos e também porque o instagram alcança mais pessoas.

LA: Falam sempre da sua semelhança com a Gisele Bundchen. O que vocé acha disso? GM: Eu gosto , acho super legal ser comparada com uma mulher tão maravilhosa quanto ela. Ela tem um brilho único e eu ser conhecida até fora do meu País pela semelhança com a Gisele e espetacular.

LA: O que você acha o mais difícil na carreira de Modelo? Qual é a qualidade pessoal mais importante para fazer esse trabalho? GM: Ficar fotografando horas e horas não é fácil , são muitos looks as vezes fico 12 horas fotografando cansa muito,sair de casa às 4:00 da manhã para estar na locação também não é fácil, as vezes acho que pensam que sou uma maquina kkk. A qualidade única é ser você mesma, não forçar ser quem você não é,eu por exemplo sou tímida não sou de muita conversa , gosto de ficar no meu canto.

LA: O que motivou vocé para ser modelo? GM: Começou sendo querer, uma agencia viu meu perfil numa rede social em 2009 e convidou para fazer um agenciamento sem custos e meus pais aceitaram. Com 8 anos eu nem me ligava nesse mundo da moda.

